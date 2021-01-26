ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование Всемирной организации здравоохранения подтвердило влияние пандемии коронавирусной инфекции на психическое здоровье людей: во время эпидемии значительно вырос спрос на услуги психиатров и психотерапевтов. Об этом во вторник, 26 января, в интервью агентству ТАСС сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

- Почти 93 процента из 130 государства сообщили нам о сбоях в оказании услуг по лечению психических и неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, - сообщила она.

Представитель организации отметила, что полное восстановление и выход из пандемии коронавируса невозможны без уделения внимания укреплению психического здоровья людей. При этом данный процесс должен охватывать все общество. Мелита Вуйнович подчеркнула важность современного и качественного предоставления спектра комплексных и интегрированных услуг в области психического здоровья и поддержки, а также повышение грамотности населения в данной сфере.

Не менее важна профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация пациентов, а также последующий уход за ними с уважением прав и достоинства.

Ранее Мелита Вуйнович сообщила также, что соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации.