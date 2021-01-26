Госдума приняла в первом чтении закон о гаражной амнистии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 26 января, Госдума России приняла в первом чтении проект закона о гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав россиян на гаражи, включая упрощенный порядок их регистрации.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в декабре прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Как писал сайт kp.ru, закон о «гаражной амнистии» создаст условия для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними. На сегодняшний день большинство гаражей не оформлены по закону. Таким образом гаражи существуют неофициально, и около 3,5 миллиона владельцы не могут продать эти гаражи или передать по наследству.

Кроме того, многие гаражно-строительные кооперативы, возникшие в советское время, имеют неоформленную землю или же их участок был выделен при предприятии, но нет документов. На сегодняшний день в законодательстве даже отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».