Стало известно, чем занимается раненная в Стамбуле россиянка

Россиянка, раненная в Стамбуле, работает моделью плюс-сайз Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, чем занимается россиянка, раненная в Стамбуле. Девушка пострадала от рук психически неуравновешенного сборщика мусора. 30-летний мужчина, вооруженный ножом, нанес ранения трем россиянам. Мужчина и две женщины оказались в больницы. Одна из них Александра Русанова, девушка является моделью плюс-сайз, в Москве она сотрудничает с модельным агентством A.B.A GROUP.

- Александра работает со многими модельными агентствами, в том числе и с нашим. Насколько мы знаем, жизни Саши ничего не угрожает, - рассказал Пятому каналу специалист по CEO агентства A.B.A GROUP Денис Давыдов.

В компании были поражены, когда прочитали новости из Турции. Коллектив очень переживает за Александру.

- Пока никаких подробностей от нее нет, наверняка процесс реабилитации займет долгое время. В любом случае ей нужно вернуться в Москву и уже здесь проходить восстановление, - говорит Денис.

Об Александре Русановой также известно, что помимо модельного бизнеса она занимается в театральной студии и мечтает попробовать себя в актерском деле.

Во время нападения в Стамбуле девушка получила множественные ножевые ранения. Ее состояние оценивается как тяжелое, но врачи видят перспективы для стабилизации.