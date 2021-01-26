В WhatsApp распространяется новый вирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через сообщения WhatsApp может автоматически распространяться вирус для Android, который маскируется под мобильное приложение Huawei Mobile.

Эксперты рассказали, что сначала пользователю приходит ссылка в сообщении, при переходе по которой на экране откроется сайт, похожий на официальный каталог Google Play Store, и начинается установка вредоносной программы, которая запросит доступ к уведомлениям, взаимодействие с SMS-сообщениями, разрешение на работу в фоновом режиме, а также рисование поверх других приложений.

Как отмечают специалисты, это нужно, чтобы вирус мог перекрыть любое другое приложение собственным окном, которое предназначено для кражи данных. Уточняется, что главное предназначение вируса заключается в том, чтобы мошенническим образом показывать рекламу или оформить дорогостоящую подписку.

Напомним, ранее эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили новую уязвимость в социальной сети TikTok. Обнаруженный ими недостаток позволяет получить доступ к личным данным пользователя.