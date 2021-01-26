Процесс по импичменту Трампа в сенате отложили до 9 февраля

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол пытался добиться признания процесса по импичменту неконституционным Фото: REUTERS

Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате возобновится 9 февраля, а до этого стороны обвинения и защиты экс-главы Белого дома должны представить свои доводы в письменной форме, передает агентство Reuters.

Уточняется, что за такой регламент предварительных процедур разбирательства проголосовало абсолютное большинство сенаторов – 83, против высказались только 17 законодателей.

В этот же день состоялось голосование еще по одному вопросу: сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол потребовал признать сам процесс импичмента бывшего главы государства неконституционным. По мнению Пола, нет никакого смысла в том, чтобы отстранить Трампа от должности, которую тот уже не занимает. Однако его попытка провалилась: против рассмотрения инициативы республиканца высказались 55 его коллег, поддержали 45.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 января Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти за «подстрекательство к мятежу», но Трамп остался на президентском посту до завершения срока полномочий, поскольку сенат не успел бы завершить процедуру импичмента и вынести свой вердикт до 20 января. Председательствует на процессе разбирательства сенатор от штата Вермонт демократ Патрик Лихи. Сам Трамп тем временем начал обсуждать с юристами стратегию своей защиты.

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