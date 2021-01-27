Умер Андрей Болсунов, актер "Гоголь-центра"

Умер Андрей Болсунов. Фото:Александр Куров/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Андрей Болсунов. Актер театра "Гоголь-центр" скончался на 52-м году жизни.

О смерти артиста сообщили на официальной странице театра в Instagram в среду. Причина смерти Болсунова не уточняется

"Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды", - сказано в сообщении.

В "Гоголь-центре" отметили, что Андрей Болсунов обладал острым умом, был крайне веселым и вежливым человеком, талантливым актером и надежным партнером.

Андрей Болсунов родился 14 января 1969 года. Он окончил Театральное училище им. Щепкина. В 1993 году поступил на службу в Театр имени Гоголя (ныне "Гоголь-центр").