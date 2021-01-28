СК возбудил дело против Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные акции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные акции протеста. Об этом в четверг, 28 января, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Во время расследования следователи проанализировали видео, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях протеста в России, склоняя подростков к совершению противоправных действий.

- Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение подобных акций на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации. Невзирая на это, 21 января он опубликовал в YouTube призывы к несовершеннолетним присоединиться к несанкционированным митингам в Москве и других российских городах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников, - говорится в сообщении ведомства.

Ссылки на видео с призывами глава региональных штабов Навального разместил также на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram.

Уголовное дело завели по подпунктам «а, в» части 2 статьи 151.2 Уголовного кодекса: склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий.

Напомним, незаконные акции протеста, организованные сторонники арестованного Алексея Навального, прошли в городах России 23 января. Правоохранительные органы страны неоднократно предупреждали об ответственности организаторов, рядовых участников несогласованных акций, а также людей, которые призывают к участию в митингах несовершеннолетних.

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