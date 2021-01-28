Мария Захарова призвала Запад отвлечься от России и следить за своей демократией

Захарова призвала Запад отвлечься от России и следить за своей демократией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг оценила действия многих политиков стран Запада относительно протестов в России 23 января

"Мы обратили внимание на срежессированные и выпущенные практически синхронно, как под копирку заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, которые проходили на территории нашей страны, и по другим российским внутренним вопросам", - сказала она.

Захарова посоветовала западным партнерам отвлечься от демократии в России и обратить внимание на решение проблем в собственных странах, в которых полиция не стесняется применять спецсредства для разгона демонстрантов.

Она напомнила, про протесты у Капитолийского холма в США, демонстрацию "желтых жилетов" в Париже и акции протеста в других странах Европы, организованные на фоне коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее МИД РФ раскритиковал действия посольства США, которое опубликовало на своем сайте карту сбора демонстрантов 23 января.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января несмотря на многочисленные предупреждения Роскомнадзора и СК.