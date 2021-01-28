Росстат оценил уровень бедности в стране

Росстат оценил уровень бедных в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За чертой бедности в 3 квартале 2020 года оказалось 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны (при прожиточном минимуме 11606 руб.) Об этом говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, число малоимущих в сравнении с предыдущим кварталом сократилось на 1,1 млн человек (19,9 млн человек или 13,5% населения страны).

В причинах улучшения ситуации указано увеличение среднедушевых денежных доходов на 6,7% (с 32 854,4 руб. во 2 квартале 2020 г. до 35 042,8 руб. в 3 кв. 2020 г.), заявляют специалисты.

Отмечено, что на увеличение доходов россиян повлияли 255,6 млрд рублей, выделенные правительством РФ в качестве мер социальной поддержки граждан в период пандемии коронавируса.

«Это позволило смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», - отмечается в сообщении Росстата.

Ранее министр труда Антон Костяков на совещании с президентом России отметил, что уровень безработных в стране сократился с 4,8 млн до 4,4 млн. Он отметил, что государственная программа поддержки в первую очередь ориентирована на пожилых людей, выпускников и женщин с детьми.