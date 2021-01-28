Умер Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 января 2021 года умер Василий Лановой - известный российский актёр театра и кино. Он скончался в возрасте 87 лет.

- Василий Семенович скончался, - сообщила ТАСС жена артиста.

Причиной смерти Василия Ланового, могли стать последствия коронавирусной инфекции.

Накануне актер театра и кино попал в больницу. У Ланового выяснились серьезные проблемы с дыханием. В результате актеру потребовалась срочная операция. Затем звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В это же день, 28 января, сообщалось, что он пережил состояние клинической смерти, после которой его перевели в реанимацию под пристальное наблюдение медиков.

Напомним, Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он был Народный артистом СССР, а также лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. По словам главы города, образы, которые актер создал в кино, невозможно забыть.

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