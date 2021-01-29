Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в белгородской колонии

Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к заключению за смертельное ДТП, приступил к работе в Белгородской колонии, где он занимается производством в пошивочном цехе. По его словам, на своей новой работе, он «укрощает молнии».

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», - приводит газета «Коммерсант» шутку актера.

Ефремов также добавил, что много времени уделяет чтению.

Напомним, 8 июня актер стал виновником ДТП в центре Москвы. Поздно вечером Ефремов в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, не так давно Ефремов приболел в Белгородской колонии. Актер почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к тюремным врачам. Специалисты смогли быстро определить недуг и назначить верное лечение, а для того, чтобы он не заразил других заключенных, его поместили в карантин.