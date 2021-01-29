Леонида Волкова заочно обвинили в вовлечении подростков в незаконные акции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков на несанкционированную акцию, он объявлен в розыск. Об этом в пятницу, 29 января, на официальном сайте Следственного комитета России.

- Главное следственное управление СК продолжает расследование дела по факту вовлечения через интернет сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, которые представляют опасность их жизни и здоровью. В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК России. Его объявили в розыск, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Напомним, Леонид Волков опубликовал в YouTube видео с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях протеста в городах России 23 января. Позже такие же призывы он разместил на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram. Из-за этого Следственный комитет завел на главу региональных штабов Навального уголовное дело по статье 151.2 Уголовного кодекса (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

Незаконные акции, организованные сторонниками арестованного Алексея Навального, прошли в стране 23 января. Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников таких акций, а также ответственности тех, кто призывает к участию в них несовершеннолетних.