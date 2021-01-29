Метеобюро рассказало о погоде в Москве на выходных

В Москву вернется зима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После затяжного потепления главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала понижение температуры уже в субботу. Эксперт предупредила жителей об образовании гололедицы, что может вызвать опасные ситуации на дорогах.

«Сегодня будет последний день, когда температура воздуха в дневные часы положительная. Начиная с 30-го числа, все-таки в столичном регионе будет уже отрицательная температура. 31-го числа мы будем находиться вблизи центра очередного циклона, поэтому у нас возможен снегопад. Температура воздуха будет отрицательная – в ночные часы -4...-6 в Москве, дневная температура -3...-5» - рассказала Татьяна Позднякова в эфире радио «Комсомольская правда».

Также метеоролог прогнозирует морозную погоду в начале февраля. Из-за надвигающегося циклона на первой неделе февраля ожидается ежедневное понижение температуры. В середине месяца ожидаются морозы до -20 градусов.

Накануне синоптики предупредили о непогоде в российских регионах, местами ветер будет достигать 32-38 м/с. На юге страны ожидаются сильные осадки и гололедица.