В Индонезии двух геев 77 раз избили палкой за публичный секс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое мужчин в индонезийской провинции Ачех были публично избиты палкой по 77 раз каждый после того, как более десятка людей наблюдали за их публичным сексом.

Мужчины в возрасте 27 и 29 лет были задержаны в ноябре после того, как толпа местных жителей ворвалась в их комнату и якобы нашла их занимающимися сексом. В прошлом месяце шариатский суд приговорил их к 80 ударам розгами, но количество ударов снизили до 77 раз за то, что они провели время в тюрьме.

Во время исполнения наказания мужчины вздрагивали от боли и умоляли прекратить пытку ротанговой палкой. Как сообщает информационное агентство AFP, мать одного мужчины потеряла сознание во время просмотра.

При этом правозащитные группы осудили жесткое и средневековое зрелище.

Это был третий раз, когда власти наказывали людей за гомосексуальные половые акты в провинции Ачех, которая в 2001 году получила право применять законы шариата в рамках соглашения об автономии с центральным правительством.

Фил Робертсон, заместитель директора азиатского подразделения Human Right Watch, заявил, что власти Ачеха виновны в применении пыток.

«Власти должны быть повсеместно осуждены за это жестокое, абсолютно средневековое наказание за действие, которое никогда не должно было криминализироваться», - сказал он.

В другой части Индонезии однополые отношения не являются незаконными, хотя ЛГБТ-общины все чаще сталкиваются с дискриминацией в последние годы и становятся "мишенью" полиции в соответствии с законом порнографии.