Лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка Мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Он превзошел трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва.

Отнять победу в индивидуальном зачете мог только норвежский лыжник Симен Крюгер. Большунов вырвался в перед не оставив своим соперникам ни одного шанса на победу.

Ранее в Лахти Большунов был замечен в конфликте с финским лыжником Йони Мяки. Он толкнул на финише спортсмена за то, что тот на трассе подрезал и обошел его на повороте. За это вся команда лишилась возможности взойти на пьедестал победителей. Сам Большунов ответил, что ненамеренно толкнул "коллегу".

Александру Большунову грозит уголовное преследование по обвинению «нападение» и «нанесение увечий».