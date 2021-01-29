Джен Псаки «потеряла мысль» при перечислении претензий к России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки несколько раз оговорилась на пятничном брифинге перечисляя претензии и обвинения к России.

"Я тут теряю мысль", — призналась пресс-секретарь.

Псаки также оговорилась назвав генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "повысила" до поста президента, сообщает РИА Новости.

"Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!" — отшутилась пресс-секретарь Белого дома.

Джен Псаки известна своими оговорками и резким отношением к вопросу крымского референдума. В речах пресс-секретаря Белого дома часто допускается путаница. В России она стала объектом для критики и пародий. Сама же Псаки объясняет это "пропагандой" российских СМИ.

Однажды Псаки отправила флот США к берегам Белоруссии и предложила транспортировку природного газа по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию.