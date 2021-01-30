Чехия ограничивает въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Чехии приняли решение закрыть границы республики для иностранцев. Запрет вступил в силу с субботы, 30 января, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, и будет действовать по меньшей мере до 15 февраля.

Как уточняет «Чешское радио», под исключения попадут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Кроме того, можно будет совершать поездки для посещения ближайших родственников, а также для получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Исключения распространяется и на водителей фур, обеспечивающих перевозку грузов для снабжения населения.

Согласно последним данным, в Чехии выявили более 972,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали более 16 тысяч человек.

Напомним, 3 декабря, в Чехии отменяли введенный из-за пандемии коронавируса комендантский час. Кроме того, жителям разрешили проводить уличные мероприятия с участием до 50 человек и собираться в помещениях компаниями до десяти участников (раньше не более шести). Однако позже из-за ухудшения эпидситуации меры стали изменять.