В РФПИ опровергли сообщения о поставках вакцины «Спутник V» в ДНР и ЛНР

В РФПИ опровергли сообщения о поставках российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг появившиеся в Интернете сообщения о поставках разработанной центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса в Донецкую и Луганскую народные республики.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», - сказал ТАСС представитель фонда.

Ранее о том, что народные республики должны получить российский препарат против COVID-19, сообщил на своей странице в соцсети представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. По его словам, в Луганске ожидают получить 65 тысяч доз вакцины «Спутник V», а в Донецке рассчитывают на 80 тысяч доз.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Украине российскую вакцину «Спутник V» регистрировать не будут.