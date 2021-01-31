Иммунолог напомнила о главных отличиях симптомов коронавируса и гриппа

По словам иммунолога Ярцевой, в отличие от гриппа при коронавирусе обычно не поражается горло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При заражении гриппом температура до 39 градусов может держаться около шести дней, а при коронавирусе температура может оставаться повышенной до 10 или 12 дней, рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева. Она также напомнила, что такое течение гриппа является нормой, и добавила, что высокая температура в обоих случаях изнуряет заболевшего.

Врач также отметила, что температурная реакция и выраженная интоксикация обычно более явные при коронавирусе, а при гриппе чаще страдает горло.

- [При коронавирусе] катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть, - объяснила Ирина Ярцева в разговоре с "Вечерней Москвой".

Иммунолог также подчеркнула, что клиническая картина коронавируса ещё не изучена полностью и очень разнообразна.