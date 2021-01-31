В Благовещенске люди не вышли на акцию протеста 31 января

В городе Благовещенск Амурской области никто из жителей не стал принимать участия в акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального.

Первые воскресные акции в России уже завершились на Дальнем Востоке: в Хабаровске и Владивостоке, а также в Иркутской области. Полиция задержала несколько человек, трое из них стояли с агитационными плакатами.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в центре Москвы усилили меры безопасности. Несколько улиц перекрыто для пешеходов, семь станций метро закрыты на вход и выход, а рядом с ними выставлены спецтехника и автозаки.