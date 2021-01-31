Акция протеста в центре Москвы выглядит немногочисленной Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодняшняя несанкционированная акция протеста в центре Москве выглядит немногочисленной и более спокойной, чем на той неделе. Протестующие предпочитают не вступать в прямое столкновение с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил с места событий специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

- Протестующие пытаются собраться в очередной локации, но, увидев полицию, предпочитают расходиться, не вступая в прямое столкновение со стражами правопорядка. В этом, наверное, одно из отличий с незаконной акцией в прошлую субботу. Как и прошлая акция, эта не санкционирована властями, однако, судя по всему, радикального ядра, которое бросилось бы на полицию, сегодня нет, - отметил он.

В настоящее время полиция теснит протестующих с площадей, сопротивляться участники незаконной акции не пытаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Общественной наблюдательной комиссии, сотрудники правоохранительных органов задержали примерно 150 участников незаконной акции в Москве.