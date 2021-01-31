МИД потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел предупредило Соединенные Штаты об ответственности за вмешательство во внутренние дела государства после заявлений американского Государственного департамента и посольства США о несанкционированных акциях в воскресенье, 31 января. Заявление по этому поводу российское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook.

- Грубое вмешательство американской стороны во внутренние дела РФ – это такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к незаконным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью американской стратегии по сдерживанию РФ, - говорится в сообщении.

Представитель российского МИД назвали печальным тот факт, что Соединенные Штаты не обратили внимания на риски реализации данной программы, и потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела других стран. Американскую сторону напомнили об ответственности за распространение фейков о незаконных акциях.

Накануне в российском Совфеде сообщили, что призыв сторонников Навального к властям США о введении санкций против нескольких российских чиновников, «попахивает» изменой родине.