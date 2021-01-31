Уполномоченный по правам человека заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях 31 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщил об агрессии и провокациях на незаконных акциях протеста в стране 31 января, в воскресенье. Она подчеркнула, что необходимо отстаивать права не только участников несанкционированных мероприятий, но и сотрудников правоохранительных органов.

- Я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, министерства внутренних дел, которые находятся при исполнении своих обязанностей, - цитирует слова Татьяны Москальковой ее пресс-служба.

Уполномоченный по правам человека отметила агрессию, неадекватные действия и прямые провокации со стороны участников протестов, которые, по ее словам, приведут к столкновениям и хаосу. Татьяна Москалькова заявила, что все это «сильно напоминает акции устрашения», а не борьбы за свои права и свободы, а также призвала протестующих к диалогу.

Как писал сайт kp.ru, по данным МВД, примерно две тысячи человек, включая сотрудников средств массовой информации, приняли участие в незаконной акции в центре российского столицы в это воскресенье, 31 января.