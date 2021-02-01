С 1 февраля социальные выплаты в России вырастут на 4,9%

Социальные выплаты проиндексируют на 4,9% Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 февраля 2021 года в России на 4,9% увеличится размер некоторых социальных пособий. Это традиционная индексация выплат, которая ежегодно проводится в феврале, чтобы за предыдущий месяц Росстат успел подсчитать уровень прошлогодней инфляции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на 4,9% вырастет сумма пособий, которые получают инвалиды и ветераны боевых действий, Герои труда, Герои Советского Союза и России, чернобыльцы и люди, пострадавшие на производстве.

Кроме того, индексация коснется пособий для семей с детьми: ежемесячных выплат по уходу за ребенком и единовременных пособий при рождении ребенка, увеличится также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче детей на воспитание в семью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в России с 1 февраля 2021 года: пособия повысят, ругаться матом в соцсетях запретят

«КП» напоминает про важнейшие новшества, которые вступят в силу в ближайший месяц (подробности).