Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, продающих «лекарства» от коронавируса

В интернете появилось огромное количество сайтов, где мошенники предлагают купить «чудо-средства» против COVID-19 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Роспотребнадзор предупредил россиян о многочисленных уловках мошенников, которые пытаются «заработать» на пандемии коронавируса.

В рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства, отмечается, что сейчас в интернете появилось огромное количество сайтов, где предлагаются лекарства, якобы помогающие при заболевании COVID-19, препятствующие заражению «чудо-средства», несуществующие услуги или социальные услуги.

«Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку», - предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Ведомство указывает, что мошенники обычно «прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства».

Как писал сайт kp.ru, ранее от покупок предлагаемых на различных интернет-ресурсах препаратов от коронавируса предостерегли в Роскачестве.