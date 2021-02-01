Эксперты назвали плюсы и минусы российской медицины

Эксперты назвали основные проблемы российской медицины Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россияне недовольны медициной в стране. Услуги, оказываемые в государственных учреждениях, вызывают нарекание у 24,4% населения. Причем в городах процент выше (26,8%), чем в сельской местности (18%).

Эксперты соглашаются, что проблемы есть как в государственной, так и в платной медицине, но и там и там есть свои плюсы.

Главное преимущество государственной медицины - это возможность получить помощь бесплатно.

- Да, порой приходится ждать, но тем не менее, у нас в стране есть возможность записаться к любому врачу и попасть на прием. Порой пациенты говорят, что ожидание затягивается на две недели, а эту же услугу можно получить в поликлинике за деньги день в день. К сожалению, такое происходит из-за недофинансирования. Главврач вынужден вводить платные услуги, чтобы бюджета на все хватило, - Владимир Гришин, основатель системы ОМС РФ, профессор, доктор экономических наук.

Что касается платной медицины, то сервис здесь безусловно выше, чем в государственных больницах. А вот гарантии, что врач будет компетентным и точно установит причину недуга - нет.

- Все таки частная медицина – это прежде всего коммерческая структура и задача ее - зарабатывание денег. Но бывает бизнес плохой, а бывает хороший, где уровень выше и оборудование лучше, но и цены соответствуют, - отмечает в беседе с ОТР Ян Власов, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Если говорить о минусах, то чаще всего пациенты жалуются на первичное звено - это поликлиники. Там не хватает специалистов, во многих регионах живая очередь накладывается на электронную, получается неразбериха.

- В стационарах проблем меньше. В основном они связаны с финансированием, нехваткой лекарств, - отмечает Власов.

В свою очередь Владимир Гришин соглашается, что основные проблемы бесплатной медицины сосредоточены именно на финансировании.

- Первичная медико-санитарную помощь должна быть в приоритете. Здесь получает консультации и лечение более 80 процентов населения. Именно это первый этап решения проблем нашей медицины. Из-за нехватки средств уходят хорошие профессионалы, больницы недополучают и вынуждены оказывать платные услуги – это неправильно, - заключает Гришин.