Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест пресс-секретаря арестованного Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на фоне пандемии во время незаконной акции в российской столице 23 января. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Аналогичную меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других сторонников Алексея Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Они проходят по делу подозреваемыми, обвинение пока что не предъявлялось.

В соответствии с материалами уголовного дела, из-за призывов участвовать в незаконной акции со стороны фигурантов дела люди, в том числе зараженные коронавирусом, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Как писал сайт kp.ru, 30 января стало известно, что пресс-секретаря Навального, задержанную на девять суток после несанкционированного митинга в Москве 23 января за призывы участвовать в незаконных акциях, задержали повторно – на этот раз по части первой статьи 236 УК России.