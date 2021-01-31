Пресс-секретаря Навального Ярмыш задержали повторно

23 января в столице и других городах России прошли несанкционированные акции Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в субботу, 30 января, стало известно о том, что пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную на девять суток после несанкционированного митинга в Москве 23 января за призывы участвовать в незаконных акциях, задержали повторно.

Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова на своей странице в Twitter. Она уточнила, что Кира Ярмыш задержана по части первой статьи 236 Уголовного кодекса России (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Именно в этот день, по словам адвоката, истекал срок Срок административного ареста соратницы Навального, и ее должны были отпустить из спецприемника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции сторонников Навального. В результате столкновений 39 сотрудников силовых структур получили ранения. После этого Следственный комитет возбудил двадцать уголовных дел о нападении на полицейских, 26 января Пресненский суд города Москвы арестовал первого фигуранта одного из них, а 30 января был взят под стражу второй.

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