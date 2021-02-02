Netflix и HBO Max приостановили показ «Волка с Уолл-стрит» на фоне «войны» реддиторов с хедж-фондами

Фондовые рынки все больше превращаются в казино Фото: REUTERS

Несколько стриминговых сервисов прекратили показ популярных фильмов о торговле на биржах. Среди таких платформ оказались Netflix, Hulu и HBO Max. Сейчас пользователи не могут бесплатно посмотреть по подписке «Волка с Уолл-стрит», «Уолл-стрит», «Игру на понижение» и другие ленты с историями о торгах и инвесторах, сообщает The Verge.

Издание отмечает, что желающим насладиться классическим фильмом об акулах бизнеса «не повезло»: почти все они сейчас недоступны для потоковой передачи в США, поэтому придется купить диск с картиной или взять в пункте проката.

Стриминговые платформы пока не объяснили, почему ограничили доступ к этим фильмам, однако журналисты The Verge предполагают, что их показ приостановлен из-за ситуации с компанией GameStop, чьи акции в конце января подорожали в 16 раз. Издание поясняет, что такой спрос вызван «войной» пользователей Reddit с играющими на понижение хедж-фондами. В то время как тысячи реддиторов стали скупать бумаги GameStop и играть на повышение, фонды были обязаны выкупать акции компании с огромными для себя убытками.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о флешмобе, организованном инвестиционным сообществом Reddit: пользователи договорились покупать акции убыточных американских компаний и едва не обанкротили несколько крупных хедж-фондов, игравших на понижение (т.е. рассчитывавших заработать на дальнейшем падении стоимости бумаг этих компаний).

Сами трейдеры с Reddit объяснили свои действия желанием «наказать жадные хедж-фонды», зарабатывающие на чужих убытках. Их оппоненты обвинили реддиторов в попытке создать на бирже искусственные "пузыри". Когда же потери фондов стали исчисляться миллиардами, тревогу забили американские власти: расследовать ситуацию собралась Комиссия по ценным бумагам и биржам. А популярный у трейдеров онлайн-брокер Robinhood и вовсе ограничил рядовым пользователям операции с бумагами компаний, которые пытаются поддержать на Reddit, - в то время как хедж-фонды могли и дальше свободно ими оперировать. Все это вызвало шквал общественного возмущения - часть видных политиков и бизнесменов публично поддержали трейдеров с Reddit и их право свободно торговать на рынке. В защиту реддиторов выступили, в частности, Илон Маск и Джордан Белфорт - прообраз главного героя "Волка с Уолл-стрит".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цена слова: Как богатейшие люди мира манипулируют биржами

Фондовые рынки все больше превращаются в казино. Триллионы долларов, пущенные правительствами развитых стран для спасения от пандемии, сыграли злую шутку. Во-первых, они увеличили стоимость многих акций в разы. Во-вторых, в погоне за быстрым обогащением на рынок пришли миллионы новых инвесторов, готовых вкладывать во что угодно, не сильно разбираясь в экономике (подробности).