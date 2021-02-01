Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить условный срок Навальному на реальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что поддержит требование ФСИН к суду заменить наказание Алексею Навальному с условного на реальное. В ведомстве назвали это требование обоснованным в связи с нарушениями, допущенными блогером.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным», - говорится в заявление пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2014 года блогер был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Многопрофильная процессинговая компания» и «Ив Роше». Согласно решению суда, Навальный должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию своевременно - не реже двух раз в месяц, а в августе 2017 года из-за неоднократной неявки и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок был продлено на год - до 29 декабря 2020 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры уточнила, что на сегодняшний день блогер проходит обвиняемым по делу о неоднократной неявке в УИС, а также клевете в отношении ветерана ВОВ.

Напомним, Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Германии. Суд избрал мерой пресечения арест на 30 суток, до 15 февраля.