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Прокурор объяснил, почему просит заключить Навального под стражу

Обвинение попросило заменить условный срок подсудимого на реальный
Ксения АНУФРИЕВА
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Прокурор объяснил, почему просит заключить Навального под стражу

Прокурор объяснил, почему просит заключить Навального под стражу

Фото: REUTERS

В ходе слушания по делу Алексея Навального в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, прокурор объяснил, почему просит заключить оппозиционного блогера под стражу. Об этом передает из зала суда специальный корреспондент kp.ru Алексей Бойко.

- Навальный - единственный гражданин России, который второй раз получил в стране условную судимость. При такой гуманности умудрился несколько раз нарушить свои обязанности. Даже в ФРГ он свободно перемещался, давал интервью, демонстрируя свое неуважение к решению российского суда. На путь исправления Навальный не встал, хотя в своих расследованиях призывает всех соблюдать закон, - подчеркнул прокурор.

В конце прокурор попросил заменить условный срок подсудимого на реальный – 3,5 года колонии общего режим, учитывая отбытый им домашний арест.