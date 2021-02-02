Суд, рассматривающий вопрос об изменении срока Алексею Навальному, удалился для совещания Фото: REUTERS

Суд, рассматривающий вопрос об изменении Алексею Навальному условного срока на реальный, ушел в совещательную комнату. В скором времени оппозиционному блогеру огласят приговор.

Самого подсудимого увели из зала суда, его вернут в «аквариум», когда суд вернется из совещательной комнаты в зал.

Как сообщал сайт kp.ru, в прениях сторон прокурор поддержала представление Федеральной службы исполнения наказаний об отмене Алексею Навальному условного срока и замене его на реальный. Она попросила суд отправить оппозиционного блогера в колонию общего режима на 3,5 года. Адвокаты подсудимого в свою очередь утверждают, что прошение о замене условного срока на реальный является «политически мотивированным» и просят судью отказать в удовлетворении данного требования.

Решение суда по Навальному ориентировочно ожидается в 20:00 по московскому времени, передала чуть позже пресс-служба суда.

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