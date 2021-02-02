Захарова: Западу следует не вмешиваться во внутренние дела РФ, а заниматься своими проблемами

Захарова: заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявления западных стран с призывами освободить Алексея Навального написаны под копирку и являются отрывом от реальности. Странам Запада следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 2 февраля.

- Не следует вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Москва рекомендует странам Запада заниматься собственными проблемами и делами. Поверьте, собственных проблем у этих государств немало. Есть, чем заняться, - подчеркнула Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

Мария Захарова ранее также заявила, что поведение западных дипломатов и западных внешнеполитических ведомств по делу Алексея Навального является цепочной политических постановочных акций.

Напомним, госсекретарь США заявил, что Штаты призывают освободить осужденного на лишение свободы Алексея Навального. Призвали освободить блогера также министерства иностранных дел Германии и Великобритании.