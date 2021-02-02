Госсекретарь США призвал освободить Алексея Навального

Госсекретарь США призвал освободить Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают российские власти освободить блогера. Такое заявление во вторник, 2 февраля, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

- Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального. Этот процесс нарушает его права и подавляет политический плюрализм. Навальный имеет гарантированные Конституцией права, а Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на самовыражение и мирные собрания, - заявил говорится в заявлении Блинкена, распространенном Государственным департаментом Соединенных Штатов.

Напомним, представитель российского МИД Мария Захарова по этому поводу говорила, что заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку, и западным государствам следует не вмешиваться во внутренние дела РФ, а заниматься своими делами.

Как сообщал сайт kp.ru, Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный.