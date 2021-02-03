Лавров отправил в Евросоюз видео разгона протестов на Западе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что отправил представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю видеоматериалы о том, какие жесткие меры принимает полиция на Западе при разгоне несанкционированных акций.

"Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас", - заявил Сергей Лавров.

Лавров также назвал позицию Запада относительно России - истерией. Он отметил, что внутренние дела РФ не касаются остальные страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появление на заседании по делу Навального иностранных дипломатов. Она отметила, что это вмешательство в дела России.

Ранее Захарова высказала активную позицию МИД относительно появившейся карты протестов в Москве 23 января на сайте посольства США.