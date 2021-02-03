Лавров назвал истерикой позицию Запада по делу Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил позицию Запада по делу российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам колонии.

Он завил, что многие страны разводят истерику вокруг этой ситуации, хотя прямого отношения она не имеет ни к одной стране мира, кроме России.

Лавров отметил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. Также он заявил, что освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты.