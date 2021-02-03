Россия передала Белоруссии вакцину «Вектора» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную российским научным центром «Вектор», а также новую тест-систему для выявления и диагностики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с главой белорусского правительства Романом Головченко.

- В качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала белорусской стороне вакцину от «Вектора», которая, я убеждена, послужит сохранению здоровья наших коллег в республике, находящихся в зоне риска по коронавирусу, и населения Белоруссии. Также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения коронавирусной инфекции, - отметила глава ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вчера известный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной российским центром имени Гамалеи. Публикация в очередной раз подтвердила безопасность и эффективность российского препарата.