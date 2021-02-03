В «Роскосмосе» назвали рабочим процессом взрыв прототипа ракеты Starship Фото: REUTERS

В очередном взрыве при посадке экспериментального американского пилотируемого космического корабля Starship SN9 нет ничего катастрофического, это нормальный рабочий процесс. Такое мнение в среду, 3 февраля, выразил исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» Александр Блошенко в интервью телеканалу «Россия 24».

- То, что происходит у коллег с экспериментальной отработкой, в целом, это некий экспериментальный процесс. Ничего катастрофичного в этом нет. У любого конструктора должно быть такое разумное право на ошибку и проверку своих гипотез, - отметил он.

Александр Блошенко предположил, что американские специалисты в настоящее время делают акцент на большом объеме экспериментов, чтобы получить необходимое количество данных, которые невозможно заранее смоделировать.

- С моей точки зрения, это нормальный рабочий процесс прыжковых испытаний идет, - добавил исполнительный директор «Роскосмоса».

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в Штатах на полигоне в районе Бока-Чика прототип американского космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска потерпел неудачу во время испытаний: ракета взорвалась при посадке.