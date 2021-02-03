В Евросоюзе оценят санкции Зеленского против украинских телеканалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время Европейский союз оценивает последствия решения украинского президента Владимира Зеленского и СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов. Евросоюз напомнил о первостепенной роли свободы средств массовой информации. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

- Мы знаем, что вчера Киев ввел санкции против Тараса Козака, владельца трех украинских телеканалов. Сейчас мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, мы придаем первостепенное значение независимости и свободе СМИ, - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Зеленский накануне ввел ограничения в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов, а также компании «Новости 24 часа» телеканал NewsOne. Данное решение поддержал бывший президент страны Петр Порошенко, заявив, что оно направлено на защиту Украины.

Санкции Зеленского также поддержали США: американские дипломаты заявили, что дезинформация в качестве «оружие в информационной войне против суверенных государств» недопустима.