Стал известен состав сборной России на ЧМ по биатлону 2021: в команде нашли место Халили и Бабикову

Антон Бабиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав нашей команды на чемпионат мира 2021 года. Турнир уже 10 февраля стартует в словенской Поклюке.В мужскую и женскую часть нашей команды включены по шесть спортсменов. При этом, в составе нашлось место для Антона Бабикова и молодого Карима Халили.

В целом же, на чемпионате мира у нас помимо них будут такие спортсмены: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев.

При этом, отдельно оговаривается момент, что если у ВАДА не возникнет вопросов, то менять состав не будут. Поскольку российские спортсмены находятся под санкциями после решения CAS, то дополнительное согласование нужно будет и от агентства.

- Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем, - сказал в интервью ТАСС тренер сборной России Валерий Польховский.