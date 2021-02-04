Омбудсмен Москвы сообщила, что проблему с переполненными камерами в Сахарове разрешили

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разрешила ситуацию с размещением задержанных ранее на протестных акциях в спецприёмнике в Сахарово.

Ранее в социальных сетях появились фото из рассчитанных на восемь человек камер спецприёмников, куда расселили 28 человек. На фотографиях арестованные по административным делам спали на двухъярусных металлических койках без матрасов, сообщает РИА Новости.

- Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры, - сообщила Потяева.