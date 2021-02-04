Песков прокомментировал ситуацию в спецприемниках, куда доставили задержанных на несогласованных акциях в Москве

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что после акций протеста в Москве в поддержку Алексея Навального спецприёмники переполнены задержанными. При этом Песков отметил, что к такой ситуации привели сами протестующие. Он добавил, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки.

- Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций - в первую очередь нужно говорить об этом, - заявил пресс-секретарь Путина.

Он также сообщил, что президенту не показывали съёмку из восьмиместных камер спецприёмников, куда поместили 25-28 человек.

Ранее, как писал сайт KP.ru, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разрешила ситуацию с размещением задержанных ранее на протестных акциях в спецприёмнике в Сахарово.

Напомним, после акции протеста 23 января в Москве возбудили дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за проведения массовой акции во время эпидемии коронавируса.