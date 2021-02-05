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Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк "вырубил" игрока "Порту"

Сейчас на поле выехали медики, игра остановлена
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший вратарь Краснодара Станислав Крицук "вырубил" игрока "Порту"

Бывший вратарь Краснодара Станислав Крицук "вырубил" игрока "Порту"

Фото: REUTERS

Бывший вратарь ФК "Краснодара" Станислав Крицюк, голкипер "Белененсеша", во время игры случайно "вырубил" игрока ФК "Порту".

На поле он столкнулся с форвардом команды соперника Нану. Сейчас на футбольное поле стадиона "Белененсеша" выехали медики "скорой", игра приостановлена на неопределённое время.

Все произошло на 87-й минуте матча, счет был 0:0. Во время навеса футболиста "Порту" в штрафную "Белененсеша" Крицюк пошел на перехват, однако защитник "Белененсеша" оказался первым на мяче. Тогда россиянин, не рассчитав свои силы, налетел на Нану. Игрок команды "Порту" серьезно пострадал.