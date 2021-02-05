Британский дипломат прибыл на суд по делу Навального

Посольство Великобритании подтвердило, что на заседание суда по делу Алексея Навальному прибыл британский дипломат, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Дипломат прибыл в Бабушкинский суд Москвы на машине с посольскими номерами. Автомобиль проехал на внутреннюю парковку для сотрудников суда.

В диппредставительстве отметили, что это "абсолютно стандартная практика".

- Подтверждаем, что дипломат посольства Великобритании в Москве сегодня присутствует на судебном заседании в Бабушкинском суде г. Москвы. Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это абсолютно стандартная практика, - сказано в сообщении посольства Великобритании в Москве, опубликованном в Telegram-канале ведомства.