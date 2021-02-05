МИД РФ прокомментировало присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

5 февраля Бабушкинский суд Москвы слушает дело в отношении Алексея Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют стремление поддержать в суде ветерана Второй мировой войны, говоря о присутствии иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального.

- Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны, - передаёт слова представителей российского МИД агентство РИА Новости.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.

Напомним, Алексея Навального обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который летом 2020 года принял участие в съёмках ролика телеканала RT. На видео несколько известных личностей высказываются за принятие поправок к Конституции России. Навальный 2 июня прокомментировал видео в своём Twitter, назвав всех участников "предателями" и "позором России".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в посольстве Великобритании подтвердили присутствие своего дипломата и напомнили, что эта процедура "абсолютно стандартна".

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала присутствие иностранных дипломатов на предыдущем суде по делу Алексея Навального "вмешательством во внутренние дела России и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию".