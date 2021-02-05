V кинофестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде

Подготовка к V фестивалю нового российского кино «Горький fest» стала основной темой на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

- Большая удача, что в год 800-летия Нижнего Новгорода мы проводим пятый, юбилейный, кинофестиваль. Рассчитываю, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам организовать его в полноценном очном формате, - отметил Глеб Никитин.

- К юбилею благоустраиваются новые общественные пространства, появляются современные площадки, подходящие для кинопоказов. Важно, чтобы в этот раз прикоснуться к празднику кино могло как можно больше людей. Конечно, главной темой юбилейного фестиваля «Горький fest» станет 800-летие Нижнего Новгорода, - добавил губернатор Нижегородской области.

- Двойной юбилей - это двойная ответственность для нас как для организаторов. Но мы готовы сделать все на высшем уровне. Уверен, что у нас получится яркое событие, - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

- Команда фестиваля уже приступила к подготовке юбилейной программы. В этом году мы планируем задействовать для показов новые городские пространства и арт-площадки. Надеюсь, что нам удастся реализовать все наши планы, - отметила Оксана Михеева.