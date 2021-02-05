Умер Владимир Высоцкий, бывший главком ВМФ

Умер Владимир Высоцкий. Фото: Лев Федосеев/ТАСС.

Умер Владимир Высоцкий. О кончине экс-главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Он уточнил, что причина смерти Высоцкого пока не известна, но подчеркнул, что адмирал не болел коронавирусом.

"Сегодня скоропостижно скончался бывший главком ВМФ России адмирал Высоцкий Владимир Сергеевич. Он занимал эту должность с 2007 по 2012 год", - сказал Дерябин агентству ТАСС.

Владимир Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Он окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после этого был принят на службу в Тихоокеанский флот.

Также он окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию имени Гречко, был командиром тяжелого авианесущего крейсера "Минск".

В 1999 году Высоцкий закончил Военную академию Генерального штаба. В последствии он становится начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-ом — возглавляет флотилию.

В 2005 году президент РФ назначает его командующим Северным флотом, а в 2007-ом — главнокомандующим ВМФ.