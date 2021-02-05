Боррель расчитывает на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС. Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что в скором времени российская вакцина "Спутник V" пройдет регистрацию в ЕС.

Он поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от коронавируса и заявил, что она будет «полезна для всего человечества».

«Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — сказал Боррель на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым.

По его мнению, «Спутник V» станет хорошей новостью для Европы. Он отметил, что в ЕС не хватает вакцин и «дополнительный источник их поставки только приветствуется», передает ТАСС.

Ранее старейший журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V». Отмечена ее высокая эффективность.

Сам глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина способна противостоять любой "дозе коронавируса".