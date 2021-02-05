Песков напомнил что анонсирование незаконных акций противоречит закону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал в пятницу высказывания соратников Алексея Навального о переносе митингов на весну.

"Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна - анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом", - сказал представитель Кремля журналистам ТАСС.

Он напомнил, что любые массовые мероприятия в России должны быть согласованы.

"Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. И отсутствие таковых должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля назвал заявления сторонников Навального о давлении на российские власти внешнеполитическими методами подтверждением их статуса иноагента.

Он напомнил, что соратники Навального заявляли о давлении на Россию, когда "адресатом выступали зарубежные государства".

Сторонники Алексея Навального устроили незаконные акции протеста 23 и 31 января в Москве и других городах России. Сам оппозиционер предстал перед судом и был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.