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Российской актрисе Глафире Тархановой запрещен въезд на Украину на три года

Запрет ввели из-за посещения артисткой Крыма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российской актрисе Глафире Тархановой запрещен въезд на Украину на три года

Российской актрисе Глафире Тархановой запрещен въезд на Украину на три года

Фото: REUTERS

Украинские власти заявили о запрете на въезд в страну еще одной российской артистки. Теперь в незалежную не может приехать актриса театра и кино Глафира Тарханова из-за посещения Крыма. Заявление об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы республики.

По данным ведомства, российская актриса незаконно въехала на территорию «оккупированного» Крыма в прошлом году, где снималась в сериале «Непотопляемая». На Украине Тарханову задержали в пятницу, 5 февраля, когда артистка пыталась пересечь границу в аэропорту Борисполь. На нее составили протокол о незаконном проникновении на территорию страны и запретили ей въезд на три года.

Как писал сайт kp.ru, накануне Министерство культуры незалежной внесло в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову, также закрыв им доступ для въезда в страну. Немного позже Cолисту белорусской группы «Песняры» запретили въезда на Украину на три года также из-за посещения Крыма.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года украинский МИД предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок в Крым».

Культура